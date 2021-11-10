По словам тренера-аналитика сборной Украины Авраама Кампомара, штаб "желто-синих" внимательно следит за прогрессом молодого футболиста. Он убежден, что в скором времени ему удастся заслужить вызов в главную команду страны.

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20-летний футболист во взрослом футболе уже три года, но сложно проходил процесс адаптации. Его положительные качества позволяют не учитывать длительное время перехода с юношеского футбола на самый высокий уровень.

Мы все понимаем, что нам может дать. Технически отлично оснащен, скорость невероятная, работа с мячом на скорости. Он должен расти дальше. Сегодня мы видим, что он вырос и как футболист и как профессионал своего дела. Уверен, что он будет играть в сборной Украины,

– сказал Кампомар.

Ранее донецкий Шахтер отправлял Михаила в аренду в киевский Арсенал и черниговскую Десну.

В этом сезоне наставник команды Роберто Де Дзерби доверяет молодому исполнителю больше игрового времени и активно работает над его прогрессом.