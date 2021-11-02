Миколенко не зможе зіграти за збірну – Петраков вже знайшов заміну зірковому динамівцю
Джерело:УАФ
Травма Віталія Миколенка не дозволить йому приїхати в табір національної команди у листопаді. На його послуги в поєдинках проти Болгарії та Словенії Олександр Петраков розраховувати не зможе.
На місце травмованого Миколенка тренер збірної викликав захисника Шахтаря Віктора Корнієнка. Футболіст приєднається до табору збірної разом із всіма 8 листопада.
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Нагадаємо, 11 числа збірна України поміряється силами з Болгарією у товариському матчі на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.
Після цього "жовто-сині" вирушать до Боснії, де зіграють вирішальний матч групового етапу відбору на ЧС-2022. Для того, щоб гарантувати собі путівки у плей-офф відбору на Мундіаль, нам потрібно перемагати.
Нагадаємо, у домашньому поєдинку проти Боснії у Львові збірна України першою відкрила рахунок, але не змогла втримати перевагу до фінального свистка – 1:1.Яремчук втрачає позиції – Жезуш дав українцеві перший сигнал