Дункан Фергюсон програв свій перший матч на чолі "ірисок". Астон Вілла Джеррарда на "Гудісон Парк" втримала перемогу з рахунком 1:0.

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Український захисник Віталій Миколенко пропустив тренування перед матчем та не потрапив у заявку на гру. Як повідомив британський журналіст Ендрю Тодос, причиною стала травма. Наскільки серйозним є пошкодження Миколенка та як довго він пробуде у лазареті – наразі невідомо.

22-річний захисник збірної України провів у складі Евертона 2 матчі, результативними діями не відзначався. Евертон звільнив Рафаеля Бенітеса, який був ініціатором трансферу Віталія в Евертон, тому футболіст мусить боротися за довіру нового наставника.

Наразі Евертон має в активі лише 19 очок та перебуває перед зоною вильоту.