Дункан Фергюсон проиграл свой первый матч во главе "ирисок". Астон Вилла Джеррарда на "Гудисон Парк" удержала победу со счетом 1:0.

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Украинский защитник Виталий Мыколенко пропустил тренировку перед матчем и не попал в заявку на игру. Как сообщил британский журналист Эндрю Тодос, причиной стала травма. Насколько серьезно повреждение Мыколенко и как долго он пробудет в лазарете – пока неизвестно.

22-летний защитник сборной Украины провел в составе Эвертона 2 матча, результативными действиями не отмечался. Эвертон уволил Рафаэля Бенитеса, который был инициатором трансфера Виталия в Эвертон, поэтому футболист должен сражаться за доверие нового наставника.

Сейчас Эвертон имеет в активе всего 19 очков и находится перед зоной вылета.