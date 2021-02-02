Михайліченко не потрапляє в заявку Андерлехта – агент взявся вирішувати проблему

Український захисник Богдан Михайліченко не отримує належної ігрової практики.

Джерело: Команда№1

Український агент Олег Ящук хоче обговорити з керівництвом Андерлехта становище Богдана Михайліченка, який не потрапляє навіть у заявку на матчі.

До теми Швед пояснив минулий спад у своїй формі

"Цікава ситуація. У Андерлехті заявляють, що задоволені адаптацією захисника в Бельгії, проте, Михайліченко навіть не потрапляє у заявку. Футболістові не пояснюють, чому так. Але цей етап Богдану потрібно пройти, можна стати сильнішим.

Найближчим часом будемо розмовляти на цю тему в клубі. Михайліченку зараз потрібна ігрова практика, адже він непогано себе зарекомендував у збірній України, тому дуже хоче потрапити на Євро", – сказав Ящук.

Михайліченко став гравцем бельгійського гранда минулого літа. На старті сезону 23-річний футболіст був гравцем основного складу, але останнім часом наставник команди Венсан Компані не вносить його навіть у заявку.