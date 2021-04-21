Михайліченко назвав кумира у збірній України: сюрприз від молодого таланта

Український легіонер Андерлехта Богдан Михайліченко розповів, на кого з усіх лівих захисників в історії національної команди рівняється.

За словами Михайліченка, його місце у таборі національної команди на Євро-2020 ще не гарантоване.

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"Чи не складно футболістам проводити стільки матчів за збірну? На Євро, для початку, ще треба отримати виклик. Потрібно виконати багато роботи і стабільно грати в Андерлехті.

А взагалі це в радість, тим більше для нас, молодих, які лише приїхали. Ми тільки адаптуємося до вимог. Зараз це лише наші перші ігри. Ми психологічно загартовуємося і починаємо розуміти структуру гри. Під кожного суперника буде підбиратися тактика. Думаю, зараз всі футболісти повинні знати, як грати при будь-якій схемі", – сказав захисник.

Також він зізнався, на кого з футболістів збірної рівняється.

"На кого намагаюсь рівнятися? У збірній у різні роки було багато флангових захисників. Проте мені найбільше імпонує В'ячеслав Шевчук", – додав Михайліченко.