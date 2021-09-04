Румунський фахівець зазначив, що збірна Україна раніше пропускала багато таких м'ячів. Окрім того, винити самого лише Караваєва не варто, адже у збірній він грає не на своїй позиції.

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Караваєв — не захисник, він більше грає з краю на правому фланзі, непогано атакує. Цього разу він не встиг повернутися назад. Були помилки, які стали вирішальними. Я не використовую Караваєва в обороні, тільки в атаці, там він грає краще,

– сказав Луческу.

Нагадаємо, вже сьогодні Україна зіграє проти Франції. Матч розпочнеться о 21:45. Франція має в активі 8 очок, у скарбничці України – лише 4 очка.