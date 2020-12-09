Голкіпер збірної Боснії та Герцеговини Ібрахім Шехіч поділився враженнями від результатів жеребкування кваліфікації ЧС-2022.

На думку Шехіча, в його команди можуть виникнути труднощі лише в протистоянні збірною Франції. Про це він розповів порталу Nova BH.

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"Це складна група, ми хотіли потрапити у квартет з Данією або Словаччиною. Ми зіграємо з чемпіонами світу, це буде цікавий матч. Ми вже грали з сильними суперниками в Лізі націй, тому готові до цього. Я сподіваюся, що з новим тренером ми зберемо нову гідну команду і вийдемо на чемпіонат світу.

Ми знаємо фінів, грали з ними і перемогли з рахунком 4:1, могли забити їм ще один гол. Ми також домінували в матчі-відповіді у Фінляндії (0:2) і могли досягти кращого результату.

Я не пам'ятаю, щоб грав з Україною. Суперники жорсткі, але у нас такий рівень, що з цими командами ми впораємося, а ось з Францією буде цікаво. Ми повинні відрізнятися тактично і мати трохи більше удачі. Сподіваюся, ми будемо готові до цих протистоянь", – сказав Шехіч.