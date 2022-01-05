Тренер та футболіст вже встигли поспілкуватися. Іспанський фахівець одразу пояснив Віталію, чого очікує від нього на футбольному полі.

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"Це дуже позитивна людина. Максимальний позитив та максимальна простота у спілкуванні. Це усі люблять.

Він пояснив, які вимоги в команді, як вона грає, які помилки допускають захисники, яких не можна припускатися. Про все коротко. Потім ми ще сфотографувалися, і він сказав, що чекає на мене в команді", – розповів Миколенко про зустріч.

Також футболіст вражений інфраструктурою Евертона. За його словами, тут є всі умови для того, щоб зростати та досягати найвищих цілей.

Коли чекати дебюту Миколенка

8 січня Евертон зіграє проти Халл Сіті у рамках 1/32 Кубка Англії. Очікується, що Рафаель Бенітес дасть шанс Миколенку та розпочне його активну адаптацію в команді.