Тренер и футболист уже успели пообщаться. Испанский специалист сразу объяснил Виталию, чего ожидает от него на футбольном поле.

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"Это очень положительный человек. Максимальный позитив и максимальная простота в общении. Это все любят.

Он объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, которые нельзя допускать. Обо всем коротко. Потом мы еще сфотографировались, и он сказал, что ждет меня в команде", – рассказал Мыколенко о встрече.

Также футболист поражен инфраструктурой Эвертона. По его словам, здесь есть все условия для того, чтобы расти и достигать высоких целей.