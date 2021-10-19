Рішення вже колишнього захисника Шахтаря Ярослава Ракицького перейти у Зеніт викликало багато критики. Окрім того, Андрій Шевченко перестав викликати футболіста у збірну України.

За словами Селезньова, він знає Ракицького ще зі школи. Він не розуміє, чому його постійно критикують, адже він чесна та справедлива людина.

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З Раком ми вдвох ще з академії. Можна сказати, що ми з Ракицьким однакові. На нас ллється купа критики. Я не знаю, чому так стається. Я знаю, що Ракицький за людина, наскільки він справедливий і чесний. Не розумію, навіщо вони це роблять. Звичайно, я зрозумів, чому його в збірну перестали викликати. Я вже втомився пояснювати це людям, мені вже, напевно, стало байдуже,

– сказав Селезньов.

Нагадаємо, Селезньов теж деякий час грав у Росії – після Дніпра він продовжив кар'єру в Кубані. Тоді на закиди щодо роботи в країні-агресорі він відповів, що йому "треба годувати сім'ю", що породило нову хвилю критики.

У Кубані кар'єра Селезньова не склалася, тому згодом він повернувся у Шахтар, а потім вирушив у чемпіонат Туреччини.