По словам Селезнева, он знает Ракицкого еще со школы. Он не понимает, почему его постоянно критикуют, ведь он честный и справедливый человек.

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С Раком мы вдвоем еще с академии. Можно сказать, что мы с Ракицким одинаковы. На нас льется куча критики. Я не знаю, почему так происходит. Я знаю, что Ракицкий за человек, насколько он справедлив и честен. Не понимаю, зачем они это делают. Конечно, я понял, почему его в сборную перестали вызывать. Я уже устал объяснять это людям, мне уже, наверное, стало безразлично,

– сказал Селезнев.

Напомним, Селезнев тоже некоторое время играл в России – после Днепра он продолжил карьеру в Кубани. Тогда на упреки о работе в стране-агрессоре он ответил, что ему "надо кормить семью", что породило новую волну критики.

В Кубани карьера Селезнева не сложилась, поэтому со временем он вернулся в Шахтер, а затем отправился в чемпионат Турции.