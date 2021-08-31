Мене звати Георгій: кіпер Динамо та збірної України Бущан розповів про кумедну плутанину з ім'ям

Георгія Бущана партнери по команді та преса часто називають Жора, що футболіста цілком влаштовує. Але доволі часто люди на вулиці не дуже розбираються, з ким фотографуються або беруть автограф.

Як розповів голкіпер, на вулицях Києва його часто кличуть Григорієм. Це неабияк дратує футболіста, тому він принципово не відгукується на чуже ім'я.

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Я раз і назавжди хочу сказати, що мене звуть Георгій. Чомусь в 70% випадків мене називають Григорій. Гриша і Жора – різні імена. Коли чую на вулиці в спину кричать: "Григорій, Григорій", – принципово не обертаюся і не зупиняюся для автографа або фотографії. Не ображайтеся,

– розповів Бущан.

Нагадаємо, що Бущан отримав травму та не зможе допомогти збірній України у матчах кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції.