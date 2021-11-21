Віктор Коваленко розпочав двобій у стартовому складі, а Руслан Маліновський вийшов на поле у другому таймі. Втім, навіть цього часу лідеру збірної України вистачило, щоб залишити "автограф" у воротах суперника.

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Футболіст відзначив характер та силу суперника та розповів, як забитий гол вплинув на його емоційний стан.

Вони непогано грали, мали непогані контратаки, але перший тайм ми закінчили з рахунком 3:1. Звісно, ​​я дуже радий, що забив гол. Я вважаю, що мені не вистачало цього гола для впевненості,

– сказав Маліновський.

У поточному сезоні Руслан відзначився трьома забитими м'ячами у Серії А. Також цього місяця він повернувся у збірну України та допоміг команді здобути путівку у плей-офф чемпіонату світу.