Виктор Коваленко начал поединок в стартовом составе, а Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме. Впрочем, даже этого времени лидеру сборной Украины хватило, чтобы оставить "автограф" в воротах соперника.

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Футболист отметил характер и силу соперника и рассказал, как забитый гол повлиял на его эмоциональное состояние.

Они неплохо играли, имели неплохие контратаки, но первый тайм мы закончили со счетом 3:1. Конечно, я очень рад, что забил гол. Я считаю, что мне не хватало этого гола для уверенности,

– сказал Малиновский.

В текущем сезоне Руслан отличился тремя забитыми мячами в Серии А. Также в этом месяце он вернулся в сборную Украины и помог команде завоевать путевку в плей-офф чемпионата мира.