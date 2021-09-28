Мемуари Шевченка переклали на українську: коли книга надійде у продаж та яка вартість
Джерело:Фоліо
Вже багато футбольних зірок світового масштабу можуть похизуватися автобіографічними книгами. До них приєднався і колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.
Видавництво "Фоліо" завершило переклад книги Андрія Шевченка "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Українська версія отримала назву "Шляхетна сила. Моє життя, мій футбол".
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У продаж книга надійде в середині жовтня. Ціна автобіографії Шевченка складе 340 гривень.
Зазначимо, що в Італії книга вийшла в квітні. Шевченко написав власні спогади у співпраці з журналістом Алессандро Альчато.
Нагадаємо, Шевченко покинув пост головного тренера збірної України 1 серпня та розглядає варіанти продовження тренерської кар'єри.Такого при Шевченку не було, – Суркіс заступився за Караваєва і дав пораду Петракову