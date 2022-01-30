Євген Коноплянка незабаром знову вирушить підкорювати Європу. Зірковий українець вирішив прийняти пропозицію австрійського клубу ЛАСК.

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Контракт Євгена з новим клубом буде розрахований на 1,5 роки. Зарплата гравця не повідомляється, але клуби з Туреччини пропонували йому на 200 тисяч євро більше. Відповідно, зараз представники гравця ще намагаються вибити йому кращі фінансові умови.

Що ж стосується Шахтаря, то "гірники" погодилися достроково припинити співпрацю з футболістом. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця сезону 2021/22, а зарплата становить 2,5 мільйона євро на рік.

Зазначимо, що в поточному сезоні Євген провів на полі лише 47 хвилин, а Роберто Де Дзербі навіть не взяв його на зимові збори.