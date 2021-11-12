На думку Руслана Маліновського, від матчу проти Болгарії нашим футболістам потрібно брати лише позитивні емоції. Так, команда не реалізувала багато моментів, але повністю домінувала на полі та створила багато небезпечних ситуацій біля воріт суперника.

До речі Ніколи не скажу, що нам не щастить, – Петраков про гру лідерів, дебют Різника і голи для Боснії

Також зірковий футболіст подякував одеситам за підтримку та активність на трибунах.

Що стосується його повернення у збірну та конфлікту з головним тренером Олександром Петраковим, то Руслан дав зрозміти – обговорювати ситуацію далі немає змісту. Для нього честь грати за збірну, а ЗМІ перекрутили обговорення робочих питань на свій лад.

Ми з Петраковим розмовляли на тему моєї відсутності. Медіа неправильно подали цю інформацію. Насправді там нічого не було, робочі моменти, які потім подавали і продовжували, продовжували обговорювати. Нічого закривати не потрібно, все і так добре,

– запевнив Маліновський.

Зараз у кожного футболіста збірної думки лише про вихід на чемпіонат світу-2022, всі відповідально готуються до матчу з Боснією, який відбудеться 16 листопада.

13 листопада між собою зіграють наші конкуренти у групі – Фінляндія та Боснія. Від результату цього матчу буде залежати, який рахунок нас влаштує у Сараєво.