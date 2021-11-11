Петраков розповів, що не має претензій до футболістів та задоволений їхньою грою. Крім того, тренер національної команди поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку в Боснії та Герцеговині.

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– Мені дуже сподобалося, як грала моя команда. Я всім задоволений, задоволений хлопцями. Це його величність футбол, тим він і прекрасний. Не забиваєш ти – заб'ють тобі. Було багато моментів, не використали їх. Я залишився задоволений командою та грою. Я не маю претензій до своїх футболістів.

– Нереалізація моментів – це проблема психології чи винятково нефарт?

– Я – людина досвідчена, ніколи не скажу, що нам не щастить. Цього немає, це суто технічна майстерність футболістів. От і все.

– Чи задоволені грою у два центральні захисники, а не у три?

– Так, я задоволений, як хлопці зіграли у цій схемі. Кажуть, що жінка – прочитана книга, а я ще непрочитана. Я мушу змінюватися, я тільки прийняв команду. У мене не було часу та контрольних матчів, нічого. Тут я спробував – мені сподобалося. Рухатимемося далі.

– Це спроба заплутати боснійців?

– Ні, я ніколи нікого не заплутую. Зараз заплутати неможливо, бо всі дивляться матчі, всі читають, всі матчі у відкритому доступі в інтернеті. Тож нікого не заплутаєш, нікого не обдуриш.

– Чи задоволені грою лідерів: Ярмоленка, Маліновського, Зінченка?

– Я задоволений їхньою грою. Зінченко та Ярмоленко довго не грали, тому провели весь матч. У нас 4 дні, ми граємо з 4-го на 5-й – тому все нормально.

– Ви спробували Зінченка на позиції лівого захисника.

– Так, я ж добре знаю всіх хлопців, як вони і що роблять. Я заздалегідь запланував усі ці заміни разом зі своїм тренерським штабом. Я все вирішую зі своїми помічниками.

– Різник заслужив дебют.

– Так, Діма заслужив дебютувати за збірну. Я його привітав. Разом зі штабом ми пішли на такий крок, бо людина заслужила, треба було дати їй можливість.

– Усі голи будуть забиті у Боснії?

– Звичайно, я цього хочу. Мрію про позитивний результат для нас. Але все вирішить його величність футболу. Ми зробимо все можливе для перемоги.

– Цей матч дав більше приводів для оптимізму щодо якості футболу чи негативу через такий результат?

– Ні, негативу через такий результат немає. Я дуже задоволений грою. Так, хлопці не забили. Як всі кажуть, залишили на Боснію – дай, Боже.

На гол Радослава Кірілова у першому таймі Україна відповіла влучним ударом Тараса Степаненка наприкінці зустрічі – 1:1. Вже у вівторок "синьо-жовті" проведуть заключний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.