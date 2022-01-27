Як повідомляє бразильський журналіст, півзахисник підпише контракт з Атлетіко Паранаенсе. Строк дії угоди – один рік.

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Раніше Марлос заявляв про те, що відкинув усі можливі варіанти, не продовжив контракт із Шахтарем та чекає на запрошення Атлетіко Паранаенсе, команди з його рідного штату Парана. На той момент "червоно-чорні" не були зацікавлені у запрошенні колишнього футболіста збірної України. Тому Марлос збирався грати у США.

Минулий сезон Атлетіко Паранаенсе завершило на 14-й сходинці бразильської Серії А.