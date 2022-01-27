Чемпіонат Угорщини

Пушкаш Академія – Ференцварош – 1:0

Гол: Нуньєш, 45+4

Вилучення: Бешич, 24 (Ференцварош)

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Російський наставник чинного чемпіона Угорщини Станіслав Черчесов не зміг знайти ключик до оборони Пушкаш Академії. Українець Олександр Зубков вийшов у стартовому складі, проте не зміг допомогти своїй команді здобути очки. У складі господарів у центрі поля вийшов Артем Фаворов.

Гості змушені були збавити атакувальні оберти вже в середині першого тайму – Бешич отримав другу жовту картку та покинув поле. Пушкаш Академія використала чисельну перевагу та здобула мінімальну перемогу.

Ференцварош має в активі 35 очок та очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, Пушкаш Академія та Кішварда мають лише на 1 заліковий бал менше.