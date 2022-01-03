Як розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, клуб не хотів прощатися з Марлосом. "Гірники" пропонували йому пролонгацію контракту, але футболіст вирішив дотримуватися прийнятого раніше рішення про повернення до Бразилії.

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"Влітку в одному зі своїх інтерв'ю він сам сказав, що їде до Бразилії, закінчує у збірній України та хоче побути зі своїми близькими та батьками. У цьому й було головне питання. Ми були готові підписати з ним новий контракт, але він вирішив поїхати на батьківщину.

Я зазвичай цього не говорю, але для мене Марлос – улюблений футболіст. Він професійний хлопець, грає у розкішний футбол, як людина – топ. Шкода, що так сталося, але, знову ж таки, все завжди закінчується", – сказав Палкін.

Нагадаємо, Марлос вже повернувся до Бразилії та розглядає варіанти продовження кар'єри. Раніше повідомлялося, що вже найближчим часом 33-річний футболіст повідомить, кольори якого клубу буде захищати.