Маркевич розповів, чим займається після відходу з УАФ – тренер образився через збірну
Джерело:Tribuna
Колишній тренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич сподівався очолити збірну України. Після відходу Шевченка йому сказали, що команду очолить Ребров, тому він покинув Комітет національних збірних.
70-річний фахівець ще хоче спробувати свої сили у футболі, тому очікує пропозицій від клубів. Зараз він взяв творчу відпустку та буде детально вивчати кожен варіант, адже не хоче зіпсувати собі кар'єру.
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На його думку, Металіст зараз добре грає, тому не потребує його послуг, а більш реальною пропозиція може стати, коли команда вийде в УПЛ.
Ще не думав про це. Буде так, значить, добре. Краще, щоб було. Подивимося, як воно буде,
– сказав Маркевич.
Нагадаємо, Маркевич пішов з УАФ, де працював останні 5 років, через те, що йому не запропонували місце тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка.
Окрім того, в Сергія Реброва виникли труднощі із розірвання контракту з Аль-Айном, тому, скоріш за все, очолити збірну в нього не вийде.
УАФ обіцяла призначити головного тренера команди завтра, 12 серпня. 1 та 4 вересня Україна гратиме проти Казахстану та Франції у кваліфікації на ЧС-2022.Шалена компенсація за Реброва: УАФ готова заплатити мільйон євро шейхам