Бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич поделился впечатлениями от выездного матча Украина против Франции. В первом матче квалификации ЧМ-2022 подопечные Шевченко завоевали ничью.

По мнению Мирона Маркевича, наставник "желто-синих" Андрей Шевченко сумел удачно подобрать тактику на матч.

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"Прежде всего, отдам должное главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который сделал ставку на четко отлаженную игру от обороны и против такой тактики его знаменитый французский коллега Дидье Дешам оказался бессилен", – сказал он.

Также специалист отметил настрой украинских футболистов, которые хотели доказать случайность разгромного поражения в товарищеском матче с французами.

"Не думаю, что чемпионы мира после того разгрома в спарринге вышли на поле с шапкозакидательским настроением. Просто наша сборная продемонстрировала огромное желание доказать случайность того провала. А благодаря высокой игровой дисциплине, терпению не позволили сопернику продемонстрировать свои лучшие качества. При таком развитии событий часто и удача оказывается на стороне обороняющейся команды. Так и произошло в эпизоде, когда украинцы сравняли счет", –добавил тренер.