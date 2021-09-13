Маркевич порадив, як Петракову та Маліновському помиритися: через них страждає збірна

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський образився, що втратив місце в основі збірної України, та вирішив покинути табір національної команди до гри з Чехією. Через поведінку футболіста можуть постраждати інтереси команди.

На думку колишнього тренера Дніпра та Металіста Мирона Маркевича, непорозуміння тренера та гравця – доволі звична справа. Разом з тим, вирішення конфлікту затягувати не можна, адже незабаром збірній України потрібно грати вирішальні матчі за вихід на ЧС-2022 проти прямих конкурентів.

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Порада одна: потрібно сідати, обмінюватися думками і домовлятися. Тут другорядне, хто буде ініціатором цієї зустрічі: головне, щоб цей діалог пішов на користь справі. Тільки хочу їх попередити: часу на розкачку вже немає. Адже вирішальні матчі за путівку на чемпіонат світу вже на носі,

– вважає Маркевич.

Нагадаємо, у матчах проти Казахстану та Франції Маліновський сумарно провів на полі лише 39 хвилин. Головний тренер збірної України Олександр Петраков зізнався, що просив вибачення у футболіста, але той їх не прийняв та захотів покинути розташування збірної.