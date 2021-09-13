По мнению бывшего тренера Днепра и Металлиста Мирона Маркевича, недоразумения между тренером и игроком – достаточно привычное дело. Вместе с тем, решение конфликта затягивать нельзя, ведь скоро сборной Украины нужно играть решающие матчи за выход на ЧМ-2022 против прямых конкурентов.

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Совет один: нужно садиться, обмениваться мнениями и договариваться. Здесь второстепенное, кто будет инициатором этой встречи: главное, чтобы этот диалог пошел на пользу делу. Только хочу их предупредить: времени на раскачку уже нет. Ведь решающие матчи за путевку на чемпионат мира уже на носу,

– считает Маркевич.

Напомним, в матчах против Казахстана и Франции Малиновский суммарно провел на поле лишь 39 минут. Главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался, что приносил извинения футболисту, но тот их не принял и захотел покинуть расположение сборной.