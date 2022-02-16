Манчестер Сіті знищив на виїзді Спортінг – Зінченко отримав ігровий час від Гвардіоли

Англійці ще до виходу на поле Олександра зім'яли опонента п'ятьма голами. Матч-відповідь фактично перетворюється у формальність.

Поєдинок для господарів не задався зі стартових хвилин. Рефері спершу не зарахував гол Ріяда Мареза на 7-й хвилині. Однак після перегляду VAR взяття воріт таки було зафіксовано – Кевін де Брюйне, який асистував алжирцю, в офсайді не перебував.

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Невдовзі Бернарду Сілва ідеально спіймав м'яч і потужно пробив під поперечку – так рахунок став 2:0. Далі вже Марез асистував на партнера – пас Ріяда прошив одразу трьох захисників і знайшов Філа Фодена, який довів справу до розгрому. А перед самою перервою Бернарду оформив дубль.

У другому таймі Сіті забив лише раз – до двох голів Бернарду Сілва додав гольову передачу на Рахіма Стерлінга, якому вдався дальній удар. На 61-й хвилині Хосеп Гвардіола дав можливість зіграти Олександру Зінченку, якому прогнозували вихід у стартовому складі через відсутність Кайла Уокера. Однак українець відіграв заключні півгодини, коли гру вже було зроблено.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу

Спортінг – Манчестер Сіті 0:5

Голи: Марез, 7, Бернарду Сілва, 17, 44, Фоден, 32, Стерлінг, 58.