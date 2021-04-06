Матч проти Удінезе склався для Руслана Маліновського більш ніж вдало. Впевнена гра та дві гольові передачі привернули неабияку увагу до українця.

Український Хавбек Аталанти Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної 29 туру Серії А за версією WhoScored і SofaScore. Перший ресурс оцінив українця на 8,3 балів, другий – на 8,4.

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Футболіст відзначився двома асистами, ставши одним з героїв яскравої перемоги Аталанти. До обох збірних також потрапив Луїс Мурієль, який оформив дубль – свій другий гол колумбієць забив саме з передачі Руслана.