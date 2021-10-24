Маліновський забиває, однак Аталанта втрачає перемогу на останніх секундах: відео нервової битви
Джерело:24 канал
Поєдинок у Бергамо запам'ятався не лише результативним ударом українця, а й драматичною розв'язкою. Емоцій було так багато, що з тренерської лави був вилучений Джан П'єро Гасперіні.
Руслан повернувся у стартовий склад Аталанти, однак провів відверто слабкий перший тайм. Проте вже на старті другої половини Маліновському вдався потужний удар у фірмовому стилі з-за меж штрафного майданчика – 1:0.
Читайте також Петраков – не фізрук, – травмований Бєсєдін заступився за тренера національної збірної
Втримати перемогу господарі не змогли. На 86-й хвилині українець залишив поле, а у компенсований час Аталанта втратила перевагу. Португалець Бету вдало зіграв під час подачі від кутового прапорця.
Після 9 зіграних турів у бергамасків 15 очок, Удінезе набрав 10 пунктів.
Огляд матчу
Чемпіонат Італії, 9 тур
Аталанта – Удінезе 1:1
Голи: Маліновський, 56 – Бету, 90+4.