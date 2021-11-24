За підсумками матчу саме Руслан Маліновський став найкращим футболістом у складі Аталанти. Портал SofaScore оцінив дії українця показником у 7,6 бала.

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Український хавбек зробив 3 паси під удар, 8 націлених навісів та один раз пробив по воротах. У діях хавбека було і багато браку, який він зумів перекрити завдяки вдалому пресингу.

Після 5 турів Ліги чемпіонів ситуація у групі F наступна: МЮ має в активі 10 очок та перебуває на 1 місці, друга сходинка у Вільяреала, у якого 7 очок. Аталанта Маліновського із 6 балами займає 3 місце, на дні таблиці Янг Бойз, який завдяки 4 очкам зберігає теоретичні шанси на єврокубки.