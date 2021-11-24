По итогам матча именно Руслан Малиновский стал лучшим футболистом в составе Аталанты. Портал SofaScore оценил действия украинца показателем в 7,6 балла.

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Украинский хавбек сделал 3 паса под удар, 8 нацеленных навесов и один раз пробил по воротам. В действиях хавбека было и много брака, который он сумел перекрыть благодаря удачному прессингу.

После 5 туров Лиги чемпионов ситуация в группе F следующая: МЮ имеет в активе 10 очков и находится на 1 месте, второе место у Вильярреала, у которого 7 очков. Аталанта Малиновского с 6 баллами занимает 3 место, на дне таблицы Янг Бойз, который благодаря 4 очкам сохраняет теоретические шансы на еврокубки.