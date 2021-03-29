Маліновський пояснив невдалий результат в матчі з фінами

Хавбек збірної України Руслан Маліновський поділився враженнями від матчу 2-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

На думку Маліновського, Фінляндія впродовж гри не створила жодних серйозних моментів, тому нічия – не закономірний результат.

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"Прикро. Втратили два очки з командою, яка сьогодні нічого, по суті, не створила. Суперник всю гру оборонявся. Але нічого страшного, рухаємося далі. Потрібно трохи заспокоїтися і підтримати всіх хлопців, щоб всі подумки відійшли від сьогоднішнього матчу. Якби забили в першому таймі, то, можливо, у другому закрили б гру.

Всі старалися, контролювали м'яч. Було важко. Фіни грали низьким блоком. Ми непогано зіграли в оборонних діях. У Фінляндії не було моментів, якщо не брати до уваги стандартів. Ми ж непогано перебудовувалися, відбирали м'яч в середній зоні і грали вперед. Нам не вистачило другого гола і холоднокровності в кінці", – сказав футболіст після матчу.