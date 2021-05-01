Маліновський може знову стати найкращим гравцем місяця в Аталанті

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський своєю грою завойовує прихильність вболівальників. Українець вдруге поспіль може стати найкращим гравцем місяця.
Аталанта назвала список претендентів на найкращого гравця квітня. Серед них опинився і лідер збірної України Руслан Маліновський.
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Минулого місяця українець видав фантастичну результативність – 3 голи та 5 асистів. Зазначимо, що найкращим гравцем Аталанти у березні теж став Маліновський. Проголосувати за нього можна за посиланням.
Після 33 турів Серії А Аталанта перебуває на другій сходинці турнірної таблиці, відірвавшись від Наполі та Ювентуса на два очки.35 гравців, серед них новачки: оголошено список збірної для підготовки на Євро-2020