У Львові і з вболівальниками: Україна може провести матчі відбору на ЧС-2020 за підтримки трибун

Фанати "жовто-синіх" можуть підтримати своїх улюбленців на трибунах Арени Львів у матчах відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та Казахстану.

Джерело: ТК Футбол

УАФ попросила міську владу Львова пустити глядачів на трибуни Арени Львів під час матчів національної команди у березні.

До теми Україна зіграє з Чехією – календар на 2021-й рік повністю сформований

Таким чином, у матчах відбору на Мундіаль-2022 проти Фінляндії і Казахстану (28 і 31 березня) підопічні Шевченка можуть отримати додаткову підтримку.

Повідомляється, що трибуни Арени Львів зможуть бути заповнені на 30% від загальної кількості місць, а це понад 10 тисяч вболівальників.