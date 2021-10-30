Луніну не треба триматися за Реал, – Вірт дав молодому голкіперу важливу пораду
Джерело:FootBoom
Голкіпер Реала Андрій Лунін виконує роль дублера Тібо Куртуа та не має ігрового часу. Без постійної практики талант голкіпера може суттєво постраждати.
На думку колишнього голкіпера Шахтаря та збірної України, а нині наставника Вереса Юрія Вірта, Луніну варто подумати про зміну клубу. У гіршому випадку йому ще довго доведеться задовольнятися місцем на лаві запасних.
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Йому потрібна постійна ігрова практика, за хороші тренування у збірну не викликатимуть. Навіть за такий клуб, як Реал, не варто триматися, щоби все життя просидіти на лавці другим воротарем. Думаю, Андрій правильно зробить, якщо змінить команду. Нехай і слабшу, зате таку, де матиме постійну практику, де зростатиме, прогресуватиме як воротар,
– переконаний Вірт.
Нагадаємо, Лунін перейшов у мадридський Реал влітку 2018 року, але за цей час провів за команду лише 1 матч. Минулого року Зідан поставив Андрія на кубковий матч проти скромного Алькояно. "Вершкові" сенсаційно поступилися нижчому за класом супернику та покинули турнір.
З початку сезону у ЗМІ лунають чутки, що Лунін не хоче бути другим номером та готовий розглянути пропозиції інших клубів.Полювання на Луніна: у боротьбу включився чемпіон Франції та іспанські середняки