Лунін здав позитивний тест на коронавірус: у збірній України велика проблема з голкіперами

До Георгія Бущана та Анатолія Трубіна, які не зіграють проти Казахстану та Франції через травми, долучився Андрій Лунін. Воротар мадридського Реала здав позитивний тест на COVID-19.

Мадридський Реал провів планове тестування своїх гравців на COVID-19. Тест українського голкіпера Андрія Луніна показав позитивний результат.

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Незабаром футболіст здасть повторний тест, який точно покаже, чи захворів він на коронавірус. Зараз Андрія вже ізолювали від решти команди.

Нагадаємо, що минулого року Лунін теж здавав позитивний тест на COVID-19, але повторний аналіз визначив помилковість результату.

Нагадаємо, що Петраков на матчі проти Казахстану та Франції у рамках кваліфікації на ЧС-2022 викликав воротарів Андрія Пятова, Андрія Луніна та Дмитра Різника. Георгій Бущан, який грав на Євро-2020, та Анатолій Трубін опинилися поза футбольним полем через травми.