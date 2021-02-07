Джерело:EA SPORTS FIFA
Розробники ігор EA SPORTS вірять у високий потенціал українського голкіпера.
Компанія EA SPORTS FIFA оголосила першу команду Future Stars.
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Це найталановитіші гравці до 23 років, які вже проявили свій високий потенціал, але досі не стали світовими зірками.
У команді опинився і український голкіпер Андрій Лунін. На думку розробників, на піку кар'єри голкіпера його потенціал дорівнюватиме 87.
Нагадаємо, Лунін дебютував за Реал у кубковому матчі проти Алькояно, в якому королівський клуб зазнав неочікуваної поразки з рахунком 1:2 та покинув турнір.Брюгге продовжує вражаючу серію – Соболь оформлює гольовий пас: відео