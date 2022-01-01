Тібо Куртуа, Феде Вальверде та Едуарду Камавінга повернулися в загальну групу мадридського Реала. Футболісти були у лазареті через COVID-19.

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Таким чином, зірковий бельгієць зможе зайняти рамку воріт, а шанси Андрія Луніна дебютувати у чемпіонаті стають мізерними. Існує ймовірність, що Карло Анчелотті дасть Куртуа час набрати форму та поставить в основу українця, але особливо на такий розвиток подій розраховувати не варто.

Нагадаємо, завтра, 2 січня, Реал зіграє на виїзді проти Хетафе. Стартовий свисток матчу пролунає о 15:00.

У сезоні 2021/22 Андрій Лунін не провів ще жодного матчу. Оформити його трансфер не проти багато клубів, але Реал погоджується лише на оренду.