Український голкіпер Реала Андрій Лунін втомився сидіти на лаві запасних та шукає інші варіанти продовження кар'єри. До українця вже придивляються топ-клуби Європи.

Лунін не отримує у Реалі жодної ігрової практики, а у липні йому виповниться 23 роки. Голкіпер не збирається все життя бути чиїмось дублером, тому готовий до кардинальних змін.

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Одним з головних претендентів на нашого голкіпера наразі є дортмундська Борусія. "Джмелі", які славляться довірою до молодих талантів, переконані, що під керівництвом Марко Розе українець зможе розкрити увесь свій потенціал.

Зазначимо, що раніше схожий шлях пройшов Ашраф Хакімі. У Мадриді він не мав достатньо ігрового часу, а на "Сігнал Ідуна Парк" виріс до гравця топ-рівня.

Нагадаємо, Лунін зіграв за Реал лише в одному офіційному матчі. Тоді вершкові вилетіли з Кубка Іспанії через поразку скромному Алькояно.