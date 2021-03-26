Голкіпер Андрій Лунін не отримує належної ігрової практики. Мадридський клуб готовий вислухати пропозиції щодо українця.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін має сам прийняти рішення про своє майбутнє. 120 хвилин у провальному кубковому матчі – надто скромна ігрова практика для 22-річного воротаря.

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Головний тренер Реала Зінедін Зідан не збирається робити жодних ротацій на воротарській позиції, повністю довіряючи Тібо Куртуа.

Мадридський Реал готовий відпустити Луніна, якщо той сам про це попросить. Боси клубу розуміють потребу ігрової практики.

Також повідомляється, що "вершкові" розглядатимуть варіанти лише з орендою, адже розраховують на Луніна в майбутньому.