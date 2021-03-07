Лунін може отримати шанс: зірковий Куртуа неочікувано заявив про втрату мотивації

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа не надто задоволений ставленням до своєї роботи.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа вважає, що своєю грою заслуговує на більшу увагу та відзнаку.

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Спочатку в Реалі я пережив справжнє цунамі. Критики було дуже багато. У мене були три чудових роки в Атлетіко, я став спортсменом року в Бельгії і думав, що це здорово. Сьогодні ж складається враження, що все, що я роблю, приймається як належне. Наприклад, моя гра проти Вальядоліда – таке враження, що її просто не було. Часом виникає відчуття, що продовжувати грати на найвищому рівні у найбільш величному клубі в світі більше не має сенсу, – сказав бельгійський кіпер.

У поточному сезоні Куртуа зіграв 33 матчі, у 14 з яких йому вдалося зберегти свої володіння на замку.