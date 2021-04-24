Лунін міг стати заміною легендарного Буффона в Ювентусі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін міг приміряти на себе футболку туринського Ювентуса. Представники італійського клубу були вражені його грою.

Талановитий Лунін міг стати наступником легендарного Джанлуїджі Буффона. У 2018 році він міг перейти у туринський Ювентус.

До теми Нещерет потребує операції: відновлення талановитого голкіпера Динамо затягнеться

Тоді у квітні представник туринців приїхав в Україну та спостерігав за грою голкіпера у матчі з Динамо. Гра молодого таланта сподобалася Ювентусу, і клуб навіть вбачав у ньому заміну Джанлуїджі Буффону. Втім, Андрій вирішив крокувати до дитячої мрії.

Наразі 22-річний Лунін провів у футболці Реала лише один офіційний матч, в якому "вершкові" ганебно програли Алькояно та покинули Кубок Іспанії.