Лунін має одну з найменших зарплат в Реалі: сума все одно вражає

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не може похизуватися стабільною ігровою практикою у футболці мадридського Реала. Це ж стосується заробітків футболіста.

За даними видання Goal, 22-річний голкіпер Андрій Лунін за один сезон отримує 3,2 мільйона євро "чистими". Хоча ця сума може бути далекою від дійсності.

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Наприклад, AS та інші іспанські видання стверджують, що українець заробляє не більше 1,7 мільйона євро в рік, що майже вдвічі менше озвученої суми.

Найбільше у Реалі отримують Гарет Бейл та Еден Азар. Після сплати податків їхні річні доходи складають 15 та 13 мільйонів євро відповідно.

Зазначимо, що у поточному сезоні Лунін не зіграв за Реал ще жодного матчу, але наставник команди Карло Анчелотті відзначив старання українця та пообіцяв, що вже найближчим часом довірить йому місце у воротах.