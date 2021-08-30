Лунін хворіє на COVID-19: за українцем постійно наглядає лікар

Голкіпер Реала Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус. Повторна перевірка була зайва – почали проявлятися симптоми хвороби.

Лунін мув змушений взяти лікарняний. Футболіста ізолювали від решти команди та рідних у готелі, поруч з ним завжди перебуває лікар.

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В Андрія є всі симптоми хвороби, але госпіталізація не потрібна. Лікарі наразі лікують нашого кіпера за допомогою консервативних методів.

Нагадаємо, Лунін отримав виклик у збірну України на матчі проти Казахстану, Франції та Чехії, але його місце через хворобу зайняв Денис Бойко.

Матч відбору на ЧС-2022 Казахстан – Україна відбудеться вже в середу, 1 вересня. Стартовий свисток пролунає о 17:00.