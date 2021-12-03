21-річний нападник Динамо Владислав Супряга продовжить кар'єру в Румунії. На його послуги розраховує ЧФР Клуж, який наразі очолює турнірну таблицю.

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Президент румунського клубу Іоан Варга вже погодив перехід футболіста з наставником Динамо Мірчею Луческу. Фахівець не проти попрощатися з талантом, який не виправдав його очікувань.

Супряга гратиме за ЧФР Клуж на правах оренди, але в клубу буде право викупити футболіста за 7 мільйонів євро. Зарплата Супряги у Румунії буде нар рівні 25 тисяч євро на місяць.

У поточному сезоні Супряга взяв участь лише у 6 матчах, жодними результативними діями не відзначався. Його контракт з Динамо завершується 31 грудня 2025 року. На думку авторитетного порталу Transfermarkt, його ціна складає 6 мільйонів євро.