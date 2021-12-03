Президент Барселони Жуан Лапорта хоче придбати Романа Яремчука. Йому імпонує гра українця та його антропометричні дані.

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Функціонер переконаний, що нападник збірної України додасть "блаугранас" гнучкості в атаці. Він готовий придбати Романа вже цього січня.

Разом з тим головний тренер Барселони Хаві не поспішає з придбанням Яремчука. Він гадає, що стиль українця не надто відповідає його вимогам та готовий розглянути інші варіанти.

У 18 матчах поточного сезону Яремчук забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. Бенфіка придбала його цього літа за 17,5 мільйона євро, його контракт розрахований до 30 червня 2026 року.