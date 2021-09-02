Луческу пообіцяв динамівцям, які провалилися з Казахстаном, організувати "розбір польотів"

Наставнику Динамо Мірчі Луческу не сподобався результат матчу між Казахстаном та Україною. Представники його команди дозволяли собі занадто багато помилок.

Збірна України на останніх секундах втратила перемогу над збірною Казахстану, хоча "жовто-сині" повели у рахунку вже у доданий арбітром час і мали зберегти перевагу буквально кілька хвилин.

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На думку наставника Динамо Мірчі Луческу, у футболі бувають всякі випадки, але гравці збірної України дозволяли собі багато помилятися, що й стало причиною невтішного результату. Не стали винятком і представники київського Динамо.

У футболі можливо все. На рівні національних команд досягнута збалансованість. Ми це бачили в матчі України з Казахстаном. Навіть мої гравці помилялися. Буду обговорювати з ними і аналізувати їхню гру у збірній,

– пообіцяв Луческу.

Нагадаємо, втрачені у Казахстані очки ускладнюють Україні завдання на вихід у фінальну частину ЧС-2022. 4 вересня "жовто-сині" зіграють проти збірної Франції.