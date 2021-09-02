Збірна України на останніх секундах втратила перемогу над збірною Казахстану, хоча "жовто-сині" повели у рахунку вже у доданий арбітром час і мали зберегти перевагу буквально кілька хвилин.

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На думку наставника Динамо Мірчі Луческу, у футболі бувають всякі випадки, але гравці збірної України дозволяли собі багато помилятися, що й стало причиною невтішного результату. Не стали винятком і представники київського Динамо.

У футболі можливо все. На рівні національних команд досягнута збалансованість. Ми це бачили в матчі України з Казахстаном. Навіть мої гравці помилялися. Буду обговорювати з ними і аналізувати їхню гру у збірній,

– пообіцяв Луческу.

Нагадаємо, втрачені у Казахстані очки ускладнюють Україні завдання на вихід у фінальну частину ЧС-2022. 4 вересня "жовто-сині" зіграють проти збірної Франції.