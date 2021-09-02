Сборная Украины на последних секундах упустила победу над сборной Казахстана, хотя "желто-синие" повели в счете уже в добавленное арбитром время и должны были сохранить преимущество буквально несколько минут.

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По мнению наставника Динамо Мирчи Луческу, в футболе бывают всякие случаи, но игроки сборной Украины позволяли себе много ошибаться, что и стало причиной неутешительного результата. Не стали исключением и представители киевского Динамо.

В футболе возможно все. На уровне национальных команд достигнута сбалансированность. Мы это видели в матче Украины с Казахстаном. Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать с ними и анализировать их игру в сборной,

– пообещал Луческу.

Напомним, утраченные в Казахстане очки затрудняют Украине задачу на выход в финальную часть ЧМ-2022. 4 сентября "желто-синие" сыграют против сборной Франции.