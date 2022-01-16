У Лізі націй "жовто-сині" гратимуть у групі В1. Нашими суперниками будуть Ірландія, Шотландія та Вірменія.

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Перший матч у турнірі Україна проведе 4 червня проти Ірландії, а вже 7 червня зіграє на виїзді проти Шотландії. Поєдинок відбудеться на "Хемпден Парк" у Глазго.

Нагадаємо, що на цьому ж стадіоні 22 березня "жовто-сині" розіграють з шотландцями право продовжити боротьбу за путівки на чемпіонат світу в Катарі. Переможець пари розіграє місце на Мундіалі з тріумфатором пари Уельс – Австрія.

Матчі Ліги націй 2021/22 заплановані на червень та вересень. Україна покинула Лігу А через скандальний технічний програш Швейцарії: у таборі "жовто-синіх" нібито виявили спалах COVID-19, який по приїзду в Україну підтверджений не був.